Sandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olan da...

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı.

Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullanan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları genelde yöresel kıyafetleri tercih ettiğini belirtti.

Adana'nın tarihi Büyüksaati'nde yöresel kıyafetler giyerek zaman geçirdiklerini anlatan Ünal, "Bugün de seçim günü. Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim. Şimdi tarihi Büyüksaat'e gidip arkadaşlarımla oturacağım, iftarı bekleyeceğiz. Tespihim çok dikkat çekiyor. Tespih olmazsa olmazımdır. Evden çıkarken kimliğimi unuturum ama tespihimi unutmam." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Adana Kralı" da oy kullandı

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.

Astronot kostümüyle oy kullandı

Düzce'de Beyciler Mahallesi'ndeki evinden astronot kostümünü giyerek çıkan 34 yaşındaki Bişgin, oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti.

Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gezeravcı ile gurur duyduğunu belirten Bişgin, Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçtiğini, kendisinin de seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini kaydetti.

Bişgin, kostümü, elindeki malzemelerle hazırladığını dile getirerek, "Güzel de oldu. Ülkemiz ilerliyor, biz de gurur duyuyoruz. Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler... Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım." diye konuştu.