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Türkiye
İHA 24.05.2024 16:27

Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Antalya Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor.

Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu sözlere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Denizlerimizde ( Bodrum-Kaş) rüzgarın, bugün (24.05.2024 Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün(Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

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