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Türkiye
İHA 24.05.2024 15:21

4 bin yıllık Harput’ta yöresel ürünler tanıtıldı

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla Elazığ’ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" programında yöresel yemekler tanıtılarak, vatandaşlara ikram edildi.

4 bin yıllık Harput’ta yöresel ürünler tanıtıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 21-27 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu çerçevede Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nde program düzenlendi.

4 bin yıllık Harput’ta yöresel ürünler tanıtıldı

Kurulan stantlarda Harput köfte, sırın, orcik, badem şekeri, Ağın leblebisi başta olmak üzere yöresel lezzetler tanıtıldı.

Tarihi mahalledeki programa katılan Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve beraberindekiler stantları gezdi. Vatandaşlar da yöresel yemekleri tadarak, el emeği ürünleri inceledi. Etkinlik sonrasında açıklama yapan Vali Toraman, ''Türkiye’nin önemli zenginliklerinden birisi olan Türk mutfağının tanıtılması, geliştirilmesi için Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün tarihi Harput meydanında bir aradayız. Bu hafta vesilesiyle ülke genelinde dünyanın sayılı mutfaklarından biri olan Türk mutfağı, ürünleriyle, çeşitleri ve lezzetleriyle sergileniyor, tanıtılıyor. Elazığ da Anadolu’da mutfağı en zengin illerden bir tanesidir. Elazığ, çok eski zamandan günümüze kadar kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar intikal etmiş kendine has pek çok yemek çeşidine sahip bir il. Bu manada hem Türk mutfağı içerisinde önemli bir yer tutuyor hem de bölgesinde önemli yüksek sayıda bir çeşide sahip bir il durumunda” dedi.

4 bin yıllık Harput’ta yöresel ürünler tanıtıldı

"Elazığ gastronomisinin Türk mutfağında önemli bir yeri var"

Elazığ gastronomisinin Türk mutfağında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise, ''21-27 Mayıs Türk mutfağının tüm Türkiye’de tanıtılması, bir anlamda insanlarımıza anlatılması için Harput’ta Sara Hatun Meydanı’nda tanıtımını yapıyoruz. Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi iş birliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bu anlamda Elazığ mutfağını Türk mutfağı içerisinde tanıtmaya gayret ediyoruz. Osmanlı’dan bugüne kadar gelen bu lezzet kervanını şu anda da Elazığ gastronomisi ile insanlarımıza sunmuş olduk” diye konuştu.

4 bin yıllık Harput’ta yöresel ürünler tanıtıldı

Programa Vali Toraman ve Belediye Başkan Yardımcısı Bilginoğlu’nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

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