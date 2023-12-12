Puslu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.12.2023 20:40

Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yapan iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu biri fiber karinalı olmak üzere iyi ayrı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Muğla
Sıradaki Haber
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:07
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı
21:00
Bursa merkezli hırsızlık operasyonunda 13 şüpheliden 10'u tutuklandı
20:56
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
20:57
Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
20:43
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
20:56
Netanyahu, ABD'nin "Gazze Filistinlilere bırakılmalı" görüşüne meydan okudu
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
FOTO FOKUS
Meler'in babası TRT Haber'e konuştu
Meler'in babası TRT Haber'e konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ