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Türkiye
AA 12.12.2023 18:02

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez'deki çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı 46 ekip, 250 personel, 3 özel harekat unsuru, 5 motorize tim, 3 trafik ekibi ve 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, belirlenen 23 adrese baskın yapıldı.

2 bin 250 kişi arandı

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyonda ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. 

Uyuşturucu ticareti yapan ya da kullanan 65 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 bin 250 kişi ve 175 araç incelendi, 16 araç sürücüsüne de çeşitli nedenlerle ceza kesildi.

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