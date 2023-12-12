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Türkiye
DHA 12.12.2023 15:34

Polisten kaçmak isterken havalandırma boşluğuna sıkıştı

Konya'da, cezaevi firarisi Hasan Uzundere, evine gelen polislerden kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı. Burada sıkışan Uzundere, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polisten kaçmak isterken havalandırma boşluğuna sıkıştı

Olay, saat 12.30 sıralarında Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Kartopu sokakta 4 katlı binada meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve aynı zamanda hakkında benzer suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Uzundere'nin evinde olduğunu saptadı.

Polis, Uzundere'yi gözaltına almak için evine gitti. 4'üncü katta oturan Uzundere de evine gelen polisleri görünce kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı. Uzundere'nin atladığı katta sıkışması üzerine kurtarılması için itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin evin tuvaletinin duvarını balyozla delmesiyle kurtarılan Uzundere gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Hasan Uzundere, evden çıkarılırken ''Ben baba olmak istemiyorum'' diye bağırdı. Evin önünde toplanan yakınları ise ekip aracına alınan Uzundere'nin, kendilerine gösterilmemesi üzerine polise zorluk çıkardı.

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