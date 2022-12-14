Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen bota alınarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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