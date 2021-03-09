Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak istedi
[Footğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, üzerinde çeşitli figürler ile istavroz işareti olan taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı. Ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Taş sütun incelemelerin ardından Tekirdağ Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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