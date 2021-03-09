İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, üzerinde çeşitli figürler ile istavroz işareti olan taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı. Ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Taş sütun incelemelerin ardından Tekirdağ Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.