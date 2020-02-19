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Bitlis'te kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis kırsalında araziye tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda imha edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02" adı verilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.
Etiketler: PKK eyp el yapımı patlayıcıSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 19:54
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