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Erzurum'da MİT destekli FETÖ operasyonu
Erzurum'da FETÖ'ye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığınca terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, haklarında aranma kaydı bulunan Y.T, A.Ş, B.Ç, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.
Etiketler: mit FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:04
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