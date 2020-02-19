İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığınca terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında aranma kaydı bulunan Y.T, A.Ş, B.Ç, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.