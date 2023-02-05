Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.
Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.
Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Meteoroloji
Son Haberler
- 12:59
- 12:53
- 12:49
- 12:39
- 12:27
Sıradaki Haber
Bursa'da zincirleme kaza: 4 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz