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Türkiye
İHA 24.01.2024 11:25

Bitlis’te 266 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Bitlis’te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis’te 266 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
[Fotograf: İHA]

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye’de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köylerde Bitlis İl Özel İdaresi, şehir merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını belirtti.

Kurtkan, başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 266 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının durmasının ardından ellerine kürekleri alan vatandaşlar ise, araçları ve iş yerlerinin önünü temizledi. 

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