Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA