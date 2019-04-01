Ankara'da 29 Mart'ta İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde üç katlı metruk binada yangın çıkmıştı. Yangında 5 kişi hayatını kaytbetmişti.

Çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hafta sonu vefat etti.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yangında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morgunda bulunduğu, kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, Afganistan Büyükelçiliği yetkililerinin konuyla ilgilendiği öğrenildi.

Şüpheli üç kişi serbest

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık kararıyla, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA