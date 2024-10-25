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Türkiye
AA 25.10.2024 09:55

Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 23 Ekim'de Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve fotoğraf, örgütün elebaşına ait poster, hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Bitlis Terörle Mücadele
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