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Türkiye
AA 25.10.2024 09:17

Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da eklendi

Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı kombine taşımacılığa Tokat da dahil oldu.

Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da eklendi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Hızlı tren konforu 9 şehirde doğrudan yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs bağlantılı ulaşıyor.

Yürütülen çalışmaların ardından, Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan hızlı ve konforlu bir şekilde yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilecek.

Yeni hizmetle YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak.

Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden alabilecek.

Bilet satışları başladı

YHT seferlerine entegre edilen bu model, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de vatandaşlara zaman kazandıracak. Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunacak. Bilet satışları bugün itibarıyla başladı.

Öte yandan Ankara-Sivas YHT hattı 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.

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