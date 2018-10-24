Bitkisel üretimde zararlılarla mücadele destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimde Biyolojik veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan bazı ürünlerde destekleme ödeme miktarları artırıldı.

Feromon ve tuzak kullanımı desteği 80 liraya çıktı

Buna göre, açık alanda biyolojik ve biyoteknik mücadele paket desteği kapsamına giren ürünlere dekar başına verilen 100 liralık destek 130 liraya yükseltildi.

Açık alanda turunçgilde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon ve tuzak kullanımı için tahsis edilen destek de 50 liradan 80 liraya çıkarıldı.

Turunçgil ve nar üreticilerinin destekleme başvuru tarihleri de ötelenerek 30 Kasım 2018 olarak belirlendi.

Kaynak: AA