  • 24 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.737
    EURO 6.561
  • BIST 93601.96
    ALTIN 227.517
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bursa Kestel'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 219 parça obje ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursada tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından H.Z.'ye ait evde tarihi eser niteliğinde objelerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

219 parça tarihi obje ele geçirildi

Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 170 sikke, el yazması kitap, pirinç mühür, yaprak desenli kolye, madeni obje, 4 yüzük, 2 haç kolye, broş, 6 ok ucu, 32 dönemi tespit edilemeyen belge olmak üzere toplam 219 tarihi eser niteliğinde obje ile dedektör ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan objelerin ise Bursa Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi eser, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER