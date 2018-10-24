Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarının ardından H.Z.'ye ait evde tarihi eser niteliğinde objelerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

219 parça tarihi obje ele geçirildi

Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 170 sikke, el yazması kitap, pirinç mühür, yaprak desenli kolye, madeni obje, 4 yüzük, 2 haç kolye, broş, 6 ok ucu, 32 dönemi tespit edilemeyen belge olmak üzere toplam 219 tarihi eser niteliğinde obje ile dedektör ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan objelerin ise Bursa Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA