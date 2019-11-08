Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Bulut'un Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı.

Kendini 'ekonomist-broker' olarak tanıtmış

Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Bulut, polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bulut, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Safiye Gökçen Bulut, kendini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından birçok kişiyi 'bitcoin' karşılığı milyonlarca lira dolandırıp ortadan kaybolmuştu.

Kaynak: TRT Haber