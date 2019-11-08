Türkiye
Denizli'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı08 Kasım 2019 Cuma 10:59 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 19:12
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Hasan Çelebi yönetimindeki traktör, Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra römorkta bulunan tarım işçileri Cahide Aslan, Huriye Olgun, Gülay Koyun, Gülsüm Baş, Gülay Dalak, Neslihan Çetin, Nurten Çelebi ve Ayşe Çelebi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Sarayköy ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü Çelebi'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: denizli sarayköy tarım işçileri trafik Kazası