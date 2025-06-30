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Türkiye
İHA 30.06.2025 09:57

Bir can için ateşe koştular, engelli vatandaşı böyle kurtardılar

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar'da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı. Evi yanan engelli bir bireyi gönüllü arama kurtarma ekibi kurtardı. Evi yanmaya başlayan vatandaşı kucaklayarak bulunduğu yerden çıkaran ekipler, araçlarına götürdü. Kurtarma anları kameralara da yansıdı.

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor. Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı.

Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

Evi yanan engelli vatandaşı kucaklayarak kurtardılar

Bir can için ateşe koştular, engelli vatandaşı böyle kurtardılar

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı.

Evi yanan engelli bir bireyi gönüllü arama kurtarma ekibi kurtardı. Evi yanmaya başlayan vatandaşı kucaklayarak bulunduğu yerden çıkaran ekipler, araçlarına götürdü.

Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Bir can için ateşe koştular, engelli vatandaşı böyle kurtardılar
Bir can için ateşe koştular, engelli vatandaşı böyle kurtardılar
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