Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.06.2025 09:34

Akhisar'daki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Akhisar'daki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Gece hava araçlarının müdahaleye ara verdiği yangında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Akhisar'daki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yangın

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 28 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.

Dün kısmen kontrol altına alınan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden yayılmıştı.

Bölgede arıcılık yapan şüpheli D.B, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Manisa Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Dolandırıcı organize suç örgütlerine operasyon: 230 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
ABD'de itfaiyecilere keskin nişancı saldırdı
09:01
Fuat Sezgin'in koleksiyonu dijital erişime açılıyor
08:23
Dolandırıcı organize suç örgütlerine operasyon: 230 şüpheli yakalandı
09:17
İzmir'deki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
07:55
Ağaç gibi nefes alan malzeme: Canlı yapı karbonu havadan çekiyor
07:47
Sanayi tesisleri çevresel performanslarına göre belgelendirilecek
İsrail saldırısında Yafa Okulu tamamen yıkıldı
İsrail saldırısında Yafa Okulu tamamen yıkıldı
FOTO FOKUS
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
Kırgız Türkleri Yozgat’ta buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ