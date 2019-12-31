İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğine başvuran anne S.Y, yaklaşık 4 yıl önce oğlu H.Y'nin kandırılarak terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırıldığını belirtti.

Kendisiyle aynı durumumda olan Diyarbakır annelerinin evlatları için HDP il başkanlığı önünde sürdürdükleri oturma eyleminden etkilendiğini aktaran S.Y, 4 yıldır görmediği evladına kavuşmak için devletten yardım istediğini kaydetti.

Annenin başvurusu üzerine Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar ve yönlendirmeler sonucunda 16 Aralık 2019'da H.Y. ile zor şartlar altında irtibat kuruldu.

H.Y. terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını ve alıkonulduğunu, kendisi gibi kaçırılan ve yanında bulunan Irak uyruklu C.K'nin de teslim olmak istediğini aktardı.

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra H.Y. ve C.K. güvenli bir bölgede silahları ile teslim alındı.

Nasıl kandırıldığını anlattı

Anne S.Y'ye ikna sürecinin başarılı olarak neticelendiği ve çocuğunun güvende olduğu bilgisi verildi.

Bu arada, H.Y, TEM Şube Müdürlüğünde sıcak bir çay ikramıyla başlayan görüşmede yetkililere, terör örgütünün kendisini çok farklı lanse ettiğini, göz boyayarak adeta bir beyin yıkama sürecinden sonra kandırılarak götürüldüğünü anlatarak, örgüte katılım yapmadan önce kendisine söylenenlerle örgüte katıldıktan sonra gördüklerinin aynı olmadığını ifade etti.

H.Y, terör örgütü içerisinde kötü muameleye ve psikolojik baskılara maruz kaldığını, terör örgütünün dışarıdan anlatıldığı gibi olmadığını, kandırılarak dağa götürülen gençlerin çok zor günler geçirdiğini kaydederek, devlet tarafından Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatlar neticesinde terör örgütü içerisinde çözülmelerin başladığını ve kaçmak isteyen birçok arkadaşının olduğunu bildirdi.

Terör örgütünün sürekli devlet aleyhine propaganda yaparak örgüt mensuplarının teslim olmalarını engellemeye çalıştığını ancak kendisinin Türk polisine sığındığında hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını ifade eden H.Y, arkadaşlarına korkmadan örgütten kaçarak teslim olmaları çağrısında bulundu.

Ailesine kavuştu

Daha sonra H.Y. annesi ile görüştürüldü ve görüşmede duygusal anlar yaşandı.

H.Y. annesiyle görüşmede, "Onlar da gelip ailelerine kavuşsunlar yanlış yoldan dönsünler, zararın neresinden dönülürse kardır, burada uykusuzluk, açlık ve sürekli ölüm korkusu yok, yeter artık anneler ağlamasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA