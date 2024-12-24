Bingöl'de yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kente atanan pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel ile eşi öğretmen Emine Tuncel olduğu öğrenildi.

Tuncel çiftinin cenazesi otopsinin ardından memleketleri Elazığ'a uğurlandı.

"Gencecik 2 arkadaşımızı maalesef kaybettik"

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Uzman Dr. Nesibe Haydaroğlu'ndan bilgi alan Usta, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Usta, ziyaretin ardından gazetecilere, aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini ifade eden Usta, "Yeni pratisyen bir hekim doktor arkadaşımız Elazığlı kendisi, eşi ile vefat ediyorlar. Gencecik, ülkemize hizmet etme durumu olan 2 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Kederli ailelerine, tıp ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde, eşi Emine Tuncel'in ise kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Usta, Emine Tuncel'in öğretmen olduğunu ancak görev yapmadığını kaydetti.

Usta, yaralılardan 6'sının taburcu edildiğini, 2'sinin ise taburcu işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek, 9 yaralının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisini veren Usta, "Kazanın ardından bütün ekipler hızlı şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Erzurum-Bingöl arasındaki yolda hayati tehlike arz eden bölümler var. Otobüs şoförlerimizin de diğer araç sürücülerinin de trafikte çok dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.