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Türkiye
AA 24.12.2024 06:26

Refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak takla atıp karşı şeride devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobildeki Berat Y. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ulaşım bir süre aksadı

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yolu istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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