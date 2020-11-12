Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de tarihi eser operasyonu: 536 parça ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 tarihi eser kaçakçısı ellerinde bulunan 536 parça kaçak tarihi eser ile yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Solhan'da bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmek istediği bilgisine ulaşıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Kasım'da ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda 497 sikke, 11 takı, 15 yüzük, 6 haç ve 7 mühür bulundu.
Tarihi eserlerle ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:18
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