Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugünden itibaren gün içinde 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilmelerine karar verildiği belirtildi.
Bu saatler dışında söz konusu vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilen açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:05
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