Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ay süren çalışmalar sonucunda, Bingöl merkez ve Solhan ilçesi ile Muş'ta belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 218 tabanca fişeği, 2 G3 şarjörü ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden A.A. ile M.A.C. emniyetteki işlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise salıverildi.

Kaynak: AA