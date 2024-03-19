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Türkiye
İHA 19.03.2024 10:29

Bingöl'de kar 15 köyün ulaşımını kapattı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar 15 köyün ulaşımını kapattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı iki gündür devam ediyor.

İlçe merkezi ve kırsal alanlar tamamen beyaza bürünürken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 15 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan güne karla başlayan esnaf, iş yerlerinin önünü temizlerken, sürücüler de fırça yardımıyla araçlarını kardan temizledi.

İbrahim Aksoy adlı vatandaş, “Kış ayının çetin olan günleri çok iyi geçti fakat ilkbahar ayındayız kar iyi yağıyor” dedi.

Kar ve yağmurun bölgede zaman zaman etkili olacağı öğrenildi. 

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