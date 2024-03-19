Açık 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 19.03.2024 10:15

Hakkari'yi sağanak vurdu: Dere taştı, ahırları su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Derenin kenarındaki 5 ahır sular altında kalırken, içerideki hayvanlar sahipleri tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

Hakkari'yi sağanak vurdu: Dere taştı, ahırları su bastı

Yüksekova'da dün akşam başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasının içinden geçen Hirmin Deresi sağanak nedeniyle taştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Dere kenarındaki 5 ahırı su bastı. Mezradakiler, ahırlardaki hayvanlarını güçlükle dışarı çıkarıp güvenli bölgelere götürdü.

Mezrada oturan Feremez Yemen, dünden beri etkili olan yağışın hayatı durma noktasına getirdiğini belirterek, "Hirmin Deresi taştı. Köylülerle beraber ahırlardaki hayvanlarımızı çıkartıp, daha güvenli bir yere götürdük. Ancak hayvanlarımıza verdiğimiz yemler, sel sularına kapıldı. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. İl Özel İdaresi ekiplerine de konuyu bildirdik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 

ETİKETLER
Hakkari Sağanak
Sıradaki Haber
Tekirdağ’da tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
ABD-Çin geriliminde yeni perde: TikTok
11:17
3 kente kış geri döndü: 158 yol kapandı
11:18
ICRC Başkanı Egger: Gazze'de durum tarif edilemeyecek kadar kötü
11:11
FBI, Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında ABD'deki Müslümanlara yakın takip uyguluyor
11:12
Otomobil, otobüs durağına daldı: 3 ölü, 6 yaralı
11:07
Trabzon'daki trafik kazası:1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Eynif Yaylası'nda koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
Eynif Yaylası'nda koşan yılkı atları doğaya ayrı güzellik katıyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ