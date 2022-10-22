Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesindeki narkoterör operasyonunda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama yapıldı.
Aramada, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram kubar esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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