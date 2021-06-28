İlçeye bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle 25 Haziran'da başlayan kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler, aralıksız müdahale ediyor.

Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 kepçe ve dozer, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan 45 ekip çalışma yürütüyor.

Yerleşim yerlerine sıçraması engellendi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopterden çekilen görüntülerde, yangının büyük kısmının söndürüldüğü görülüyor.

Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Yangında, yaklaşık 1000 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.