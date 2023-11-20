Bingöl-Erzurum ve Ardahan-Göle-Ardanuç yolları ulaşıma kapandı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bingöl-Erzurum devlet yolu ile Ardahan-Göle ayrımı-Yalnızçam-Artvin il sınırı-Ardanuç yolunun bazı kesimlerinin yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-15 ve Ardahan-Göle ayrımı-Yalnızçam-Artvin il sınırı-Ardanuç yolunun 17-31. kilometreleri yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.