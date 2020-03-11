İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz araç tescil işlemleri yapan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında görevi kötüye kullanma ve usulsüz araç tescil işlemleri suçlarından çalışma başlattı.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi merkezli olarak İstanbul, Iğdır ve Bayburt illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalandıkları şehirlerde gözaltına alınarak Gümüşhane’ye getirilen şüpheliler Y.Ç., T.Ö., U.G., İ.Ç., F.E.E., B.S. ve Y.A. Gümüşhane Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Operasyonda aranan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Usulsüz araç tescili işlemleri yapan şebekenin yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.