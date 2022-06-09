Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te yolcu midibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüs önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı.
Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası Bursa
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