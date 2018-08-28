Bıçakladığı şahsı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Karaman - Ereğli karayolunun 20. kilometresi TOKİ Yeşildere köy konutları yanında iki gurup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Yusuf K. ile Mehmet S. bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olayda Yusuf K. koltuk altına aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Yusuf K.'ya kalp masajı uygularken, kendisi de bıçakla yaralanan Mehmet S., kendi bıçakladığı şahsa suni teneffüs yapıp, ambulansa bindirilmesine yardımcı oldu.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Mehmet S. ise tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA