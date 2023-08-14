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Türkiye
AA 14.08.2023 05:15

Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi boğuldu

Konya'daki Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi boğuldu
[Fotograf: AA]

Tolga Y., Ali Y. ve Mehmet Ali Kocabaş Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Gölyaka Mahallesi’nden tekneyle açıldı.

Teknenin su alarak batmasının ardından Tolga Y. ve Ali Y. yüzerek kıyıya çıktı, Kocabaş ise suda gözden kayboldu.

Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu 1 kişi boğuldu

Mehmet Ali Kocabaş için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı su altı arama kurtarma, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki balıkçıların da destek verdiği çalışma sonucu, Kocabaş’ın cansız bedenine kıyıya yaklaşık 150-200 metre mesafede ulaşıldı.

Kocabaş’ın cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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