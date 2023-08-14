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Türkiye
TRT Haber 14.08.2023 03:35

İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti

İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zam bugün yürürlüğe girdi. Taksimetre açılışı 19 lira 17 kuruşa yükselirken, indi bindi içinse 70 lira ödenecek.

İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti
[Fotograf: DHA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, geçtiğimiz Salı gerçekleştirilen toplantıda taksi tarifelerini yeniden belirlemişti.

Yeni tarifeye göre İstanbul'da taksimetre açılışı bugün itibariyle 19 lira 17 kuruşa çıktı.

40 lira olan indi-bindi ücreti de yeni tarifede 70 lira oldu. Kilometre başına mesafe ücreti 13,75 liraya, zaman tarifesi ücreti ise saatlik 152 lira 73 kuruşa yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti yetişkinler için 12 liraya çıkarken öğrenciler ise 8 lira ödeyecek.

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