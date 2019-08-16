İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Daireden duman çıktığını gören sokak sakinleri dairenin camlarını kırarak yangına ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin üst kata sıçraması ihtimaline karşı hızla hareket ederek söndürme çalışmalarına başladı. Dairenin camları tamamen kırılarak yangına müdahale edildi.
Yapılan çalışmamaların ardından yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın anında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA