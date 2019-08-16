Gece yarısı yaşanan deprem, Marmara'yı etkilemiş, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, hayatını kaybedenler anılıyor.

Kocaeli, Yalova ve Sakarya depremden en çok etkilenen illerdi.

Hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunup dualarla anılıyor...

Etkinlikler gece boyu sürecek.

Gölcük'te deprem anıtına çelenk bırakılacak, sabah da hayatını kaybedenler mezarları başında anılacak.

Yalova'da kortejle deprem anıtına yürünerek karanfil bırakılacak.

Sakarya'da ise depreme ilişkin sergi açılışı yapılacak.

Kaynak: TRT Haber