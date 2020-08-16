Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.