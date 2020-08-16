Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası evde hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul beyoğlu yangın apartman yangınıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 11:46
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