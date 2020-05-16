"Ambalajını Ayır Taksiyi Çağır" sloganıyla başlatılan projeyle ilçede "Sıfır Atık" bilincinin yaygınlaştırılması, etkili atık yönetimi uygulamalarında vatandaşlara kolaylık sağlanması ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir çevre hedefleniyor.

Beykozlular, yeni uygulamayla "444 66 61" numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak, ayrı ayrı biriktirdikleri kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları ile bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkları evlerine gelen "atık taksiye" teslim edebilecek.

[Fotoğraf: AA]

Atık taksi personeli tarafından alınan atıklar, belediyeye ait ana depolama alanında toplanarak, çevreye ve ekonomiye kazandırılmak üzere lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine gönderilecek.

Vatandaşların biriktirdikleri bitkisel atık yağlar ise "Sen de Bir Kulak Ver" projesi kapsamında değerlendirilerek, ilçedeki ihtiyaç sahibi işitme engelli çocuklara duymalarını sağlayacak işitme cihazları alınacak.