Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'ın zarar gören simgesi yıkılıyor
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Özgürlük Anıtı, metro çalışması sırasında zarar görmüştü. Anıtın yıkımına başlandı, çalışmalar 3 gün sürecek.
21 yıldır Beşiktaş'ın simgelerindendi. 1999 yılında inşa edildi.
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Hadımköy Metro çalışmaları sırasında zeminde kayma meydana geldi. Barbaros Bulvarı üzerindeki Özgürlük Anıtı zarar gördü. Yıkımına karar verildi.
Önce anıtın iki büyük parçası söküldü, ardından kalan kısımların yıkımına geçildi. Özgürlük Anıtı'nın, yıkılması havadan da görüntülendi.
35 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığındaki anıtın sökümü 3 gün sürecek.
Etiketler: yıkım çalışmaları Özgürlük Anıtı beşiktaş'ın simgesiSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:07
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