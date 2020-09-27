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Beşiktaş'ta iş merkezinin çatısında yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı.
Daha önce ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu Balmumcu'daki boş haldeki binanın çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı. Bu nedenle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yaya olarak yollarına devam etti.
Etiketler: İstanbul iş merkezi yangın yangınSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 13:29
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