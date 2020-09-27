Daha önce ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu Balmumcu'daki boş haldeki binanın çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı. Bu nedenle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yaya olarak yollarına devam etti.