Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında, konaklama, yeme içme tesisleriyle tur ve transfer firmaları, yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca denetlendi.

Düzenli hijyen ve sağlık denetimi yapılan ve sertifikasyon belgesi almaya hak kazanan işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden duyuruldu.

2451 konaklama tesisi Güvenli Turizm Sertifikasyon Belgesi aldı

Buna göre, 1775'i Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli, 676'sı belediye belgeli olmak üzere 2451 konaklama tesisi ile 1453 tur ve transfer aracı Güvenli Turizm Sertifikasyon Belgesi aldı.

Güvenli Turizm Sertifikası logosu, belgeyi alan tesislerde misafirlerin görebilecekleri yerlere asıldı ve müşterilere belge üzerindeki kare kod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşma imkanı sağlandı.

Ayda bir kez yerinde yapılan denetimlerin yanı sıra gizli müşteri denetimleriyle de tesislerdeki hijyen ve sağlık kurallarının devamlılığı kontrol edildi.

Program dahilindeki uygulamalar

Yürürlüğe 4 Mayıs 2020 itibarıyla giren Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile havaalanlarında maske, ateş ölçümü, siperlik ve mesafe kurallarının yanında elektronik check-in, bagaj alanı önlemleri hayata geçirildi.

COVID-19 testi ve müdahale yapabilecek nitelikte sağlık personeli ve ekipmanıyla tüm standartları karşılayan karantina odaları, sağlık kuruluşuna nakil için donanımlı transfer araçları hazır bulunduruldu.

Transfer ve ulaşım araçlarında sterilizasyon ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemler hayata geçirildi. Araçların içi "temiz alan", "tampon bölge", "yolcu oturma alanı" ve "karantina alanı" olarak düzenlendi.

Konaklama tesislerinde temel hijyen kurallarına ve dezenfeksiyona ek olarak odalarda tek kullanımlık temizlik ekipmanlarına geçildi. Açık büfelerde yiyeceklerle misafirler arasında bir cam siperlik konularak, yiyecekler görevli personel tarafından misafirlere sunuldu.

Turist Koruma ve Destek Sigortası sunuldu

Güvenli Turizm Sertifikasyon programıyla turistlerin havaalanı, transfer ve konaklama süreçleri kontrol altına alınırken, turistlere "Turist Koruma ve Destek Sigortası" ile "COVID-19 Ekstra Otelde Kalma Masrafı Teminatı" imkanı sağlandı.

"Türkiye Sigorta"nın hayata geçirdiği "Turist Koruma ve Destek Sigortası", COVID -19 kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi gören kişilerin hastanede yattığı süre boyunca tedavi masraflarının ödenmesini içeriyor.

"COVID-19 Ekstra Otelde Kalma Masrafı Teminatı" da hastalık nedeniyle otelde gözetim altında tutulmasına karar verilen yabancı turistlere, konaklamak zorunda kaldığı fazladan günler için alternatifli günlük tazminat limiti imkanı sağlıyor.