Hafif Sağanak Yağışlı 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.02.2024 12:08

Beşiktaş'ta denize düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.

Beşiktaş'ta denize düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.

Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Boğulma
Sıradaki Haber
Hastane otoparkında drifte 33 bin 739 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:25
Bakan Ersoy, 10 yeni gezici kütüphaneyi görev yapacakları illere uğurladı
13:26
Selin vurduğu Antalya'da 989 vatandaş tahliye edildi
13:24
İsrail Dışişleri, Borrell'e yanıtında "İsrail'i kısıtlamanın Hamas'ı desteklemek anlamına geldiğini" savundu
13:00
Fransa'dan Lübnan'a Hizbullah'ın İsrail sınırından çekilmesi önerisi
12:58
Marmaris'te yelkenli tekne karaya oturdu
12:58
Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı
Antalya'da hayat felç oldu
Antalya'da hayat felç oldu
FOTO FOKUS
İklim değişikliğinin delili: Güney Okyanusu'nda yüzen buz dağları
İklim değişikliğinin delili: Güney Okyanusu'nda yüzen buz dağları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ