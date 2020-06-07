Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle kısıtlamaya gidilmeyen bu hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle park ve sahillerde zaman geçirdi.

Piknik ve yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Belgrad Ormanı, uzun zamanın ardından çok sayıda vatandaşa ev sahipliği yaptı.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Arabalarıyla ormana gelmek isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik araç kuyruğun ardından içeri giriş yapabildi.

Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda, kurdukları masalarda ve yaktıkları mangallarda yemeklerini hazırladı.

Ailece yemeklerini yiyenler daha sonra kurdukları hamaklarda uzanarak dinlendi, bazıları da top oynayarak vakit geçirdi.