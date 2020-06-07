Türk Silahlı Kuvvetleri'nde koronavirüs önlemleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana durdurulan celpler yeniden başladı.

Üniformayı giyene kadar bir dizi testten geçtiler

Bunun üzerine birliklerine teslim olacak asker adayları, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar bir dizi testten geçirildi.

Ateş ölçümü ve yurt dışı hikayeleri alınan acemi erlerden, sağlık durumundan şüphe edilenler, ilgili sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçmeyi başaran acemi erler ise dezenfekte edilmiş hizmet araçlarına bindirildi.

Nizamiye girişinde tekrar ateşleri ölçülüyor

Otogardan komutanlık nizamiyesine getirilen erlerin nizamiye girişinde tekrar ateşleri ölçülerek muayeneleri yapıldı.

14 gün izole edilecek

Buradaki sağlık testini de geçen erler, Kayıt Kabul Merkezine gönderildi. Birliğe girişte askerlerin bavulları da dezenfekte edildi.

İşlemleri tamamlanan askerler, 14 gün diğer personel ile temas etmeyecek şekilde izole edilecek.