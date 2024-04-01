Belde statüsü kazanan Kalfat, 15 yılın ardından belediye başkanını seçti

Kalfat beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

Adı İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ile birlikte hafızalarda yer eden Kalfat, vatandaşların itirazı üzerine uzun süren dava sürecinin ardından 2023 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu.

Deyim yerindeyse Boris Johnson'ın memleketi 2014 yılında belde statüsünü kaybetmişti şimdi o statüyü geri aldı.

Halk yeniden sandığa gitti

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Beldede kurulan 7 sandıkta 1312 seçmen oy kullandı.

Geçerli oyların yüzde 91,73'ünü alan AK Parti adayı Salim Doğan Kalfat'ın belediye başkanı seçildi.