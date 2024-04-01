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Türkiye
TRT Haber 01.04.2024 17:55

Ardahan Çıldır'da oylar üçüncü kez sayılacak

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti ve CHP adayları 452'şer oy aldı. Yapılan itiraz sonucu oylar yeniden sayıldı, CHP adayı 2 oy öne geçti, bu kez AK Parti itiraz etti. Yenilenen sayımla oy farkı bu kez CHP lehine bire düştü. Son olarak iki partinin itiraz ettiği sonuçları, İl Seçim Kurulu açıklayacak.

Ardahan Çıldır'da oylar üçüncü kez sayılacak

Türkiye, 5 yıl boyunca kentleri yönetecek yerel yöneticilerini seçti. Oy sayımının ardından partilerin itiraz süreci devam ediyor.

İlginç seçim sonuçlarından biri ise Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşanıyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ve CHP adayı Nurettin Aygün 452'şer oy aldı.

Partilerin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı. CHP adayı Aygün 2 oy öne geçti. Bu kez AK Parti oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe seçim kurulu tarafından oylar yeniden sayıldı ve CHP lehine oy farkı bire indi.

İki partinin de itiraz ettiği sonucu İl Seçim Kurulu açıklayacak.

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Ardahan Yerel Seçim 2024
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